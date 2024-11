'Não cumpriu acordo': Léo Pereira e Tainá Castro travam briga na Justiça

"Foi feito um acordo em que ele quitaria a casa e passaria para o meu nome. O tempo passou e ele não cumpriu. Recentemente, me enviou uma mensagem com uma mudança de planos, dizendo que seguiria pagando a casa apenas em prestações, em vez de quitá-la de uma vez", afirma Tainá.

Ela o acusa na Justiça ainda de não cumprir parcelas referentes a pensões e outros acordos financeiros realizados no momento da separação.

Além disso, segundo fontes da coluna, Tainá está incomodada ao perceber que Léo Pereira não tem sido encontrado pela Justiça para receber as notificações. A influenciadora acredita que o jogador está se esquivando, inclusive no Centro de Treinamento do Flamengo.

O que diz Léo Pereira:

Após conversar com Tainá Castro, a coluna procurou também Léo Pereira para falar sobre a briga com a ex na Justiça. O jogador afirmou que apenas seu advogado se manifestaria sobre o caso.

Eduardo Vargas, que representa o atleta, enviou uma nota para a coluna manifestando-se sobre os assuntos levantados pela influenciadora. Leia na íntegra: