Gagliasso nega calote de R$ 3 milhões em corretor: 'Acusação difamatória'

Bruno Gagliasso viu seu nome envolvido em notícias sobre um suposto calote nos últimos dias. Ele foi notificado extrajudicialmente pelo corretor Marco Antônio Pinheiro, que afirmou ter auxiliado na venda da mansão do ator no Itanhangá, Rio de Janeiro, e não ter recebido uma comissão estimada em R$ 3 milhões.

Em nota exclusiva enviada à coluna, Gagliasso, por meio de seus advogados, afirma que é inverídica a informação de que ele teria deixado de pagar a comissão, e diz ainda que são acusações difamatórias, e que entrará com uma ação na Justiça.

"São inverídicas, infundadas e irresponsáveis as informações de que o nosso cliente deixou de pagar comissão supostamente devida para um corretor de imóveis. A venda do imóvel foi intermediada por outro profissional e o valor inicial da comissão foi pago conforme o contrato. As acusações contrárias são difamatórias e seu autor responderá criminal e civilmente pelas inverdades, além de uma representação ética perante o Conselho Regional de Corretores de Imóveis", informou uma nota assinada pelos advogados Mariana Zonenschein e José Luis Oliveira Lima.