Roberto Carlos negocia especial no SBT à espera de definição com a Globo

Roberto Carlos grava no próximo dia 27, no Allianz Parque, em São Paulo, o que pode ser o seu último Especial de fim de ano na Globo. O cantor e a emissora ainda não chegaram a um acordo sobre a renovação do contrato, que acaba em março de 2025.

As negociações para uma possível renovação começaram em junho. O "rei" até demonstrou interesse inicial em continuar no "plim-plim", e sua assessoria afirmou na época à coluna que "em time que está ganhando não se mexe", e que tudo indicaria mais dois anos de contrato.

No entanto, nos últimos meses, Roberto Carlos recebeu outras propostas - entre elas do SBT - e fez o jogo virar a seu favor.