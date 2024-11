André Marques diz não para o MasterChef na Band; saiba o motivo

O apresentador também já tem um compromisso com a TV Globo em 2025: ele foi convidado para comandar a edição especial do Vídeo Show, um programa comemorativo dos 60 anos da emissora.

Ana Paula Padrão se despede do programa no MasterChef Confeitaria. Edição inédita será exibida entre 19 de novembro e 19 de dezembro. As informações foram confirmadas para Splash pela assessoria de imprensa da Band.

Além de André Marques, outros nomes são especulados para o comando do MasterChef. A colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, publicou que a emissora está de olho em Helena Rizzo, atual jurada do programa. O convite seria para ela dividir a função de jurada e apresentadora do reality.