Jojo Todynho paga preço por mudar personagem e trair LGBTs

Eu acho que a sensação que as pessoas têm é que ela enganou as pessoas. Realmente existe esse sentimento de me sentir enganado, e as marcas também. Então, acaba sendo um momento bem delicado para Jojo Todynho aí, concordando ou não com a opinião dela, com as mudanças políticas delas. Mudou esse personagem. Isso tem um preço, né? O preço que a Jojo está pagando é que as marcas estão caindo fora. Lucas Pasin

Para o jornalista Leão Lobo, Jojo Todynho é traíra e precisa cair no esquecimento.

Mais do que mudar o personagem, ela traiu toda uma categoria. Pessoas que acreditavam nela, que a elevaram nesse mundo artístico. Então, é uma traíra mesmo, e tem que ficar mesmo esquecida. Tomara que fique bem esquecida mesmo. Só aquela gente lá que ela escolheu ficar perto é que fica com ela. Leão Lobo

Suspensão de clipe, apoio à direita e críticas de Xuxa

A polêmica em torno de Jojo Todynho se intensificou após a cantora fazer uma série de iniciativas indicando a sua preferência por movimentos conservadores: primeiro, ela posou ao lado de Michelle Bolsonaro, mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e depois disse que retiraria do ar o clipe de "Arrasou, Viad*", música que fez em apoio à comunidade gay.