Depois da Avon, Jojo Todynho perde contrato com outra marca de peso

Jojo Todynho, 27, não é mais a garota-propaganda da marca de temperos Knorr.

O que aconteceu

A varejista confirmou que seu vínculo com Jojo chegou ao fim há dois meses e não foi renovado. "O contrato da marca Knorr com Jojo Todynho, conforme previsto desde sua assinatura, encerrou-se em setembro de 2024", disse a empresa à coluna de Fábia Oliveira, no portal Metrópoles.

A cantora já havia perdido, em outubro, o contrato de publicidade com a Avon. A grife de cosméticos optou por não ser mais representada pela intérprete de "Que Tiro Foi Esse?" a partir de 2025.