Leão Lobo: 'Jojo usou e traiu a comunidade gay; quem é ela na fila do pão?'

Integrantes da comunidade gay e outros artistas — como a apresentadora Xuxa Meneghel — reagiram com críticas à posição da cantora.

A Jojo se meteu em uma polêmica após tirar fotos com a Michelle Bolsonaro e fazer uma live afirmando ser de direita. E a Jojo, desde que se assumiu, desde que ela fez esse chá revelação dela de direita, tem perdido ainda mais o carinho, não só do público, como dos fãs dela e das marcas. Porque vamos combinar, gente? Em 2024, tem coisas que ela pode ter a opinião que ela quiser. A gente vive numa democracia. Isso aí é fato. Mas tem umas coisas que as pessoas corroboram.

Yas Fiorelo

