Atriz de Rensga Hits já ganhou R$ 200 mil em barras de ouro: 'Gastei tudo'

Apesar das maldades da personagem, Júlia vê semelhanças com Luane quando o assunto é a paixão pela música, especialmente a sertaneja. A atriz canta desde pequena e sonha um dia dividir o palco com Ana Castela:

Esse papel me ajudou a querer resgatar um sonho que estava adormecido dentro de mim. A Luane canta e atua, e canta sertanejo, que é a minha paixão. Vi essa personagem como um sinal de Deus. É para eu insistir na minha carreira musical.

O talento musical de Julia já foi reconhecido e premiado. A atriz começou a estudar violino quando criança e participou da segunda temporada do reality Qual é o Seu Talento?, no SBT.

Ela impressionou o público cantando "I Will Always Love You" e levou para casa, aos 8 anos, um prêmio de R$ 200 mil em barras de ouro.

O que ela fez com o dinheiro? Gastou tudo.