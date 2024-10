Participantes, novo BBB e Ana Clara: os erros e acertos do Estrela da Casa

Após 50 dias, chega ao fim nesta terça-feira (1º) a primeira temporada do Estrela da Casa, com Lucca, Unna X, Leidy Murilho e Matheus Torres competindo pelo prêmio de R$ 500 mil, além de um contrato com a gravadora Universal Music, gerenciamento da carreira, lançamento de um álbum completo e turnê pelo Brasil.

Inicialmente rotulado como "um novo BBB" ou "BBB musical", o programa enfrentou dificuldades para cair no gosto do público, teve problemas com audiência —e com o horário—, mas chega ao fim com um bom saldo na publicidade, direção do reality satisfeita e com a segunda temporada confirmada.

Esta coluna listou 3 erros e acertos da primeira temporada do Estrela da Casa.