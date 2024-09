Yasmin Brunet é substituída no RiR; vida de repórter reuniu polêmicas

A "vida de repórter" de Yasmin Brunet no Rock in Rio chegou ao fim. Contratada pela Globo, a modelo e ex-BBB assumiu o cargo no primeiro fim de semana, e já passou o bastão para Diego Martins, que conduzirá as entrevistas nos próximos quatro dias do festival.

"Foi muito legal. É intenso, mas é gostoso", disse ela, em um vídeo, quando questionada por Diego Martins. Nas redes sociais, em um perfil apenas para fãs, o desabafo foi mais sincero: "Tem que ter paciência. Tem que ter muita paciência".

Conforme relatado por esta coluna, Yasmin Brunet enfrentou vários desafios no novo trabalho —algo que jornalistas experientes já tiram de letra.