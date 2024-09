Ingressos a R$ 3.000 e vista privilegiada: como é o 'Vipão' do Rock in Rio

Não é preciso ser a celebridade do momento para estar na área mais premium do Rock in Rio 2024 — o "Vipão", como é conhecido o espaço.

A área VIP tem ambiente climatizado com lounges para descansar e assistir às apresentações com vista privilegiada. Neste ano, a varanda está maior para facilitar que as pessoas vejam os shows dos Palcos Mundo e Sunset.

O espaço do "Vipão" conta com buffet e bebidas all-inlcusive. Já o térreo é onde ficam as ativações com as marcas — lá é possível receber brindes e tirar fotos.