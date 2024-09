Globo queria lucrar com 'publi' de Boninho antes de demissão; veja bastidor

Depois de avisado que deixaria o cargo de Diretor de Gênero, Boninho recebeu - além da proposta para ser agenciado artisticamente - convites para criar novos quadros para toda a programação, incluindo o BBB, e para aparecer mais à frente das câmeras.

Boninho na concorrência?

Segundo fontes desta coluna, Boninho não gostou de nenhuma das propostas oferecidas, e sentiu que a Globo queria "amarrá-lo" para evitar que ele pudesse se tornar um diretor concorrente em outra plataforma. Com isso, ele decidiu não brigar mais pela renovação e aceitou o fim da parceria.

Aliás, ainda de acordo com fontes, Boninho não descarta negociar com outras plataformas para fazer a mesma coisa que fazia na Globo. O contrato do diretor não tem uma cláusula que o obrigue a ficar algum tempo sem trabalhar na mesma função.

Vale destacar que o trabalho de Boninho frente ao BBB tem reconhecimento internacional. Ele já foi chamado para "ensinar" em outros países como fazer sucesso com o formato de reality. Recentemente, auxiliou na reformulação de um programa semelhante ao BBB no México.

Rodrigo Dourado, diretor artístico, assumirá o comando dos realities da Globo. Boninho, agora, vive um período de transição até o fim do contrato em comum acordo. Ele ainda cuidará do especial de Roberto Carlos no fim do ano.