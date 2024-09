Paolla nega entrevista para Yasmin Brunet: 'Não tô preparada para dancinha'

A vida de repórter de Yasmin Brunet segue com muitos desafios no Rock in Rio. Na terceira noite do festival, a ex-BBB levou dois foras, um mais discreto e outro bastante direto.

Jade Picon foi convidada pela produção da Globo para falar com Yasmin e usou a desculpa de "vou tomar uma água e já volto". Ela voltou, mas uma amiga avisou que ela não faria a gravação em vídeo. Jade atendeu todo o restante dos jornalistas e saiu para um cercadinho.