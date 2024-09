Autor de 'Mania de Você' diz que BBB 'atrapalha audiência': 'Período duro'

'Novela ousada'

Ao definir "Mania de Você", o autor diz se tratar de uma "novela ousada", e explica:

É ousado por ser um jogo de xadrez com poucos personagens, com poucas peças no tabuleiro. Vou contar uma história tão longa com poucos papéis que vão se alternando. A ousadia não é uma estratégia, é uma ideia. Espero que o público goste.

João Emanuel reafirma: "Não existe fórmula para fazer novela, né? Se tivesse, todos fariam novelas incríveis".

Temática LGBTQIAP+

Ainda na entrevista, o autor repercute uma fala que deu ao jornal O Globo, em que disse que gostaria de ter criado mais enredos LGBTQIAP+. Ele, que é casado com o ator Carmo Dalla Vecchia, diz: