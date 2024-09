Marcos Oliveira defende Beiçola do Privacy após doação: 'A puta sou eu'

Marcos, que reside com seus cachorros em um imóvel em Botafogo, zona sul do Rio, afirma que a ajuda veio como uma surpresa. Martina entrou em contato com a advogada dele e acionaram a Justiça, imobiliária e proprietário do imóvel. Só depois que a dívida foi quitada que o ator soube.

"Chorei muito depois que a ficha caiu. Sou grato demais a ela e a todas as pessoas que, por mais humilde que sejam, me ofereceram até a casa delas para dividirem comigo. Como não sentir gratidão por elas? Isso me emociona demais", disse.

'Devo me mudar de casa'

Marcos Oliveira, no entanto, não terá condições de seguir no mesmo imóvel que reside. Com a dívida quitada, ele planeja uma mudança:

Devo me mudar para a Baixada Fluminense ou região metropolitana. Estou procurando um lugar que me aceite sem fiador. Infelizmente não tem vaga no Retiro dos Artistas neste momento. Ganho meio salário mínimo, tenho três cachorras e vários problemas de saúde. Orando para encontrar um lugar que me aceite.

O ator não tem recebido propostas de trabalho e está criando um "show teatral" para apresentar para pessoas da terceira idade.