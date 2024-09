Angélica tenta descolar imagem de Luciano Huck da política; saiba o motivo

Angélica participou do "De Frente com Blogueirinha" (DiaTV) ontem e não pensou duas vezes ao responder que Luciano Huck não quer ser presidente do Brasil e que ela não gostaria que ele tentasse a candidatura.

A resposta da apresentadora vem poucos dias depois de Luciano Huck antecipar a renovação de seu contrato com a Globo. O contrato só acabaria em 2025, mas a emissora fez questão de propor a renovação antecipada para mais três anos, até o fim de 2028.

A informação sobre a intenção da Globo em renovar o contrato foi publicada em primeira mão pelo jornalista Gabriel Vaquer, do F5, e confirmada por fontes desta coluna de Splash.