Nova internação de Preta Gil: Como atua a 'gangue da amizade' da cantora

A neta também está na gangue

Laura Fernandez, ex-nora de Preta Gil, também conversou com a coluna sobre como é apoiá-la na recuperação da doença. A modelo, que já viveu um relacionamento com Francisco Gil e é mãe de Sol de Maria, conta:

"A Sol é uma espécie de alicerce para a Preta. Elas são enlouquecidas uma na outra e tem uma relação linda e única".

Sol, atualmente com 9 anos, não ficou sabendo exatamente do que se tratava o problema de saúde da vovó: "Não deu para falar exatamente o que acontecia. É delicado. Mas ela entendeu e se preocupa com a saúde da vovó. E isso tudo nos ajudou também. Eu, Sol, Francisco, estamos com nossos cuidados com a saúde redobrados".

O poder da gangue

Preta sabe a importância de seu batalhão de amigos ao lado e sempre destaca que seu tratamento só deu certo porque esteve com eles e nunca foi abandonada.