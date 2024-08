João Silva recicla na Band quadro famoso de Faustão: 'Pego dicas em casa'

A novidade no programa ganhou o apoio de Faustão. João diz que bebe muito da fonte dos ensinamentos do pai, e conta que o veterano dá conselhos do que pode ou não funcionar na TV:

Tenho um 'arquivo' em casa, né? Posso chegar no meu pai e, diretamente, perguntar: 'quais foram as cagadas no processo?', para já poder eliminar isso antes de lançar qualquer quadro. Isso é uma grande vantagem e privilégio.

O jovem apresentador diz que ele e Faustão estão sempre conversando sobre o "Programa do João" na Band:

Costumamos ter muitas conversas, pego muitas dicas. A maior parte do tempo em que conversamos de pai e filho é sobre o programa. É o assunto preferido dele. Temos prazer em conversar sobre isso.

João Silva recebe time de influenciadores ao estrear 'Consultório Amoroso' Imagem: Divulgação

Divã do Faustão

O quadro de Fausto Silva estreou na Globo em 2012. Atores e personalidades eram convidados a conversar sobre temas atuais. A psicóloga Beth Monteiro também participava respondendo perguntas.