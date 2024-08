Anitta quer fugir de pressão na carreira de atriz: 'Não será meteórico'

Em conversa exclusiva com a coluna, Anitta deu "spoiler" do que está por vir caso ela troque a música pela atuação. Para a "poderosa", é como se ela voltasse a engatinhar no trabalho.

Tem muita gente me convidando para várias coisas [de atuação]. As pessoas têm a expectativa de que eu já comece com algo muito meteórico, né? Mas não quero que seja assim. Estou desenhando para que seja algo sem pressão, para que eu faça tranquila e vá aprendendo [a ser atriz].

Anitta continua: "O seu primeiro show não será tão incrível quanto o seu vigésimo, por exemplo. Estou me preparando para fazer coisas que não tenham uma expectativa absurda de como vou atuar. Quero que as pessoas me vejam crescendo como profissional igual me viram na música".

Álvares Cabral?

Anitta não quer algo meteórico no início de sua carreira de atriz Imagem: Helen Salomão / Divulgação

Ainda na entrevista, Anitta falou sobre um dos principais memes relacionados a seu nome atualmente. Ela é chamada de "Pedro Álvares Cabral" por sempre dizer que é a primeira a alcançar algum feito na carreira, ou a descobridora de algo que ainda não era conhecido.