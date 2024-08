Regininha Poltergeist é internada em clínica no Rio após 'surto psicótico'

Em 2022, Regininha viralizou nas redes sociais ao oferecer serviços de massagem por meio de uma rede social.

Em conversa exclusiva com Splash, no ano anterior, ela havia relatado uma situação financeira bastante delicada, e disse estar morando em posto de gasolina e dormindo no chão.

Quem é Regininha Poltergeist?

Nascida em 6 de janeiro de 1971, no Rio de Janeiro, Regininha Poltergeist estudou balé clássico durante 14 anos e participou de um concurso de beleza no final dos anos 1980 que abriu portas para trabalhar como atriz e modelo.

A fama veio em 1990 quando integrou o espetáculo "Santa Clara Poltergeist" — em que interpretava uma santa com o poder de cura através do sexo. Do espetáculo, idealizado e produzido pelo cantor Fausto Fawcett, ela decidiu adotar o nome artístico de "Regininha Poltergeist".

No decorrer dos anos, ela emplacou trabalhos no humorístico "Zorra Total" e "Domingão do Faustão" (ambos da TV Globo) e apresentou o programa erótico "Puro Êxtase" (CNT Gazeta).