'Sentia raiva, derrubei tudo da mesa': como é ter um surto psicótico?

O surto psicótico pode ser algo pontual e breve devido a situações de estresse e ansiedade intensos, como pode ter acontecido com Vanessa Lopes; ou ser um sintoma de um transtorno psiquiátrico mais grave, como quadros de depressão profunda, esquizofrenia e transtorno bipolar.

Vanessa Lopes diz que está bem após desistir do BBB 24 por questões de saúde mental Imagem: Reprodução/Globo

No caso de Lúcia Castelo Branco, 55, a bipolaridade a fez ter alguns episódios de ruptura com a realidade. A a artista e escritora é moradora da SIG e convive com o diagnóstico de transtornos mentais desde a adolescência, sempre entrando e saindo de clínicas durante episódios agudos. "Fui tratada por muitos anos com depressão. Cheguei a ficar em uma instituição em que batiam a cabeça dos internos na parede", conta.

Por sempre ser vista como alguém com sentimentos à flor da pele, ela lembra, não era incomum ouvir que deveria ser atriz e se dedicar ao teatro. "E foi o que eu fiz. Eu apostei tudo na carreira artística", conta ela, que se formou em artes cênicas pela Unicamp, já esteve envolvida com cinema, teatro e televisão e hoje escreve livros de poesia.

O diagnóstico de bipolaridade veio apenas aos 52 anos, quando ela já havia vivenciado diversos episódios psicóticos —um claro sinal de que a doença havia se agravado. "Sabia que alguma coisa não estava bem, mas não conseguia entender o que era. Mais tarde, descobri sobre o transtorno bipolar e as consequências de não ser devidamente tratado, mas levou um tempo para eu aceitar", conta.

O primeiro surto psicótico de que Lúcia se lembra aconteceu por volta dos 29 anos. Ela havia feito uma cirurgia plástica no nariz e o resultado ficou "anormal", segundo ela descreve. "Meu nariz ficou torto, horrível, completamente fora do natural. E o médico fez pouco caso da minha reclamação", conta. Foi o início do episódio. "Sai de lá transtornada, com muita, muita raiva", diz.