Preta Gil escancara traição e fala de tentativa de engravidar: 'Era sonho'

Preta inicia o capítulo dizendo que era a sua "versão 2024" que estava escrevendo, podendo ter um olhar mais maduro sobre a separação.

A cantora diz que o ex-marido, desde que soube o seu diagnóstico de câncer, tentou blindá-la e afastá-la de pessoas, mas que foi a insistência dos amigos em estarem perto que a salvou.

Preta Gil afirma que foi abandonada por Rodrigo durante o tratamento de câncer, e que, por esse abandono, decidiu se separar, quinze dias antes de saber sobre a traição.

Segundo a cantora, Rodrigo e a amante começaram a se envolver "embaixo de seu nariz" em outubro de 2022. O personal, segundo a cantora, teria decidido manter o casamento e a amante, mas passou a sair muito mais de casa, sempre marcando presença em barezinhos e festas.

Tentativa de gravidez

Preta Gil confidencia que tentou engravidar de Rodrigo algumas vezes, e que isso "era um sonho deles". No entanto, após duas tentativas, e com o peso dos hormônios, sentiu que seu corpo estava sofrendo muito. Com isso, decidiram não tentar mais.