Gracyanne após dormir na mesma cama de Belo: 'Nunca foi uma reconciliação'

Na volta para o mesmo teto de Belo, Gracyanne já havia informado que estava dormindo na mesma cama do ex e que teve alguns momentos íntimos com ele. No entanto, ela reafirma: "Não existiu reconciliação".

A modelo conta com exclusividade para a coluna que está de mudança para São Paulo, e diz que não pretende, no momento, dividir o teto com ninguém.

"Preciso de um momento meu. Dei uma casa para a minha mãe e quero que ela faça tudo como sempre sonhou. A decoração dos sonhos dela. Quero aproveitar o meu momento e poder proporcionar para minha mãe e irmãs tudo que elas sempre sonharam", disse Gracyanne, que dividia a casa com a sua família e com a família do Belo.

Ao avisar nas redes que estava deixando a casa em que viveu com Belo, Gracyanne contou aos seguidores que está estudando propostas de trabalho e organizando sua mente para poder seguir com a sua vida. "Claro que irei compartilhar tudo com vocês, só não fiz isso ainda porque estou me organizando", prometeu.

Belo reage: 'Amigos com amor'