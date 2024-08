Cariúcha rejeita foto ao lado de Dado Dolabella em evento: 'Agrediu mulher'

Procurada pela coluna, Cariucha confirmou o ocorrido e justificou: "Não me senti confortável. Sou assim, não consigo esconder".

A apresentadora afirma:

Já passei por violência doméstica. Já tive um cara que me bateu, sabe? Não me sinto confortável em associar o meu nome a pessoas com esse tipo de imagem. Tudo bem que foi no passado, mas as marcas ficam nas mulheres que foram vítimas. Agrediu mulher? Não quero junto comigo, não quero foto ao lado. Se eu puder evitar, evito.

Ainda na declaração, Cariúcha afirma que não sabia que Dado também seria jurado do evento, e só foi informada sobre isso ontem, no dia do concurso.

Dado Dolabella também foi procurado pela coluna, e não retornou sobre o assunto. O espaço segue em aberto.

O ator foi envolvido em casos de agressão diversas vezes, entre eles, o que ganhou mais repercussão foi com Luana Piovani. Em 2008, Luana alegou ter sido agredida por Dado em uma festa na Boate 00, no Rio de Janeiro. A atriz o denunciou por lesão corporal.