Entre tragédias e boatos, cantor Daniel alcança patamar que sempre mereceu

Quem vê o cantor Daniel, 56, ganhando um programa nas manhãs da Globo, saiba que ele fez muito por merecer esta honraria e destaque de hoje.

Tragédias e boatos

O sertanejo começou a carreira com muita humildade —ao lado do companheiro João Paulo. Sempre foram delicadíssimos e discretos com a imprensa, além de bem assessorados e bem produzidos musicalmente. Quando a dupla estourou com a música "Estou Apaixonado", versão em português de "Estoy Enamorado", da dupla de Donato y Estefano, não perdeu a humildade inicial, muito menos ficou "besta" com o enorme sucesso.

Durante muitos meses, a música foi a mais tocada no Brasil, e a dupla estava em todos os programas da TV aberta. Tocavam até nas rádios FM. Aí veio a tragédia: o acidente que tirou a vida de José Henrique, conhecido pelos brasileiros como João Paulo. E muitos comentários maldosos que colocavam em dúvida a amizade dos dois e até culpavam Daniel por não se preocupar com a viúva do ex-parceiro e com a filhinha dele.