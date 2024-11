Alvo de bullying em A Fazenda se reinventa e vira ator nos Estados Unidos

Com a diferença de mais de cinco horas por conta do fuso horário, consegui entrevistar o querido Haysam Ali, que ganhou fama no Brasil ao participar do reality A Fazenda de Verão, que aconteceu apenas em 2012 —apresentada por Rodrigo Faro— e com participantes anônimos.

Essa edição foi pesada, cercada de polêmica, e Haysam acabou sendo alvo de bullying por um participante que o ameaçou com um machado e acabou sendo expulso do reality.

Agora, 12 anos depois, Haysam não mora mais no Brasil —porém, sua família ainda está aqui e recebe suas visitas quatro vezes ao ano. Ele mora nos Estados Unidos e se formou ator pela Stella Adler Studio of Acting, em Los Angeles, em 2022, e vem se dedicando aos trabalhos artísticos desde então.