Brasil perde Agnaldo Rayol, Rei da Voz, conhecido pela elegância e simpatia

Foi nos áureos tempos dos festivais e dos grandes musicais da Record, da família Machado de Carvalho, que Agnaldo Rayol ganhou o título de Rei da Voz, antes pertencente a Chico Alves, que havia falecido.

Antes disso, nós tínhamos em Agnaldo Rayol um cantor reconhecidíssmo e um ator bissexto, mas sempre aplaudido, como no filme de Amácio Mazzaropi, em dueto com a amiga Hebe Camargo, que o apelidou de Mister Covinha, por causa do belo sorriso.

O cantor também foi destaque nas telenovelas da extinta TV Excelsior, como "Mae" (1964), ao lado de Lolita Rodrigues e Tarcísio Meira, ou em "O Caminho das Estrelas" (1965), ao lado de Arlete Montenegro e Procópio Ferreira. Foram icônicos os programas Corte Rayol Show juntando humor e música, ao lado do humorista Renato Corte Real e suas participações no Show do Dia 7, programa mensal da Record.



E mais icônica foi "Romeu e Julieta". Uma paródia humorística da peça de teatro homônima de William Shakespeare na qual Agnaldo Rayol participou ao lado dos protagonistas, Hebe Camargo e Ronald Golias. O especial foi recriado pelo SBT e exibido em setembro de 1990. O texto foi Escrito por Carlos Alberto de Nóbrega, o elenco ainda contava com Luiz Carlos Miele, Consuelo Leandro, Fafy Siqueira, Carlos Imperial, Nair Belo, Ronnie Von, Carlos Alberto de Nóbrega e Fábio Jr. Ficou para história da nossa TV.