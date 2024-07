Pela 1ª vez só com atrizes pretas, peça de Falabella volta a SP: 'Emoção'

Coincidentemente neste musical que rodou o Brasil inteiro, Iléa Ferraz também fazia parte do elenco e elas se conheceram por lá. Com um talento incrível para cantar e atuar, participou de mais de vinte musicais, entre eles produções musicais renomadas como o "Rei Leão", "Les Misérables" e "A Pequena Sereia". Seu talento também a levou a participar de filmes famosos, contribuindo com dublagens e performances musicais memoráveis.

"Eu me considero uma pessoa de muita sorte, tudo o que poderia dar errado, deu certo pra caramba e hoje estar no palco, com essa história, com essa personagem muito complexa (...) é um prazer e eu tenho muita sorte de estar com essas mulheres no palco", aponta Letícia sobre sua personagem em "A Partilha"

Flávia dos Prazeres além de atriz, é apresentadora e atualmente também está à frente do programa "Café Filosófico" na TV Cultura. Começou sua carreira na infância e, conforme foi crescendo, realizou diversos trabalhos, estudou na CAL (Casa das Artes de Laranjeiras) no Rio de Janeiro, no Grupo de Teatro "Nós do Morro", localizado na comunidade do Vidigal, também no Rio de Janeiro e na EAD-USP (Escola de Artes Dramáticas da USP).

Sua primeira peça profissional foi dirigida coincidentemente por Iléa Ferraz. Ela cita alguns trabalhos como a peça "Senhora dos Afogados" dirigida por Ana Kfouri, o musical "Missa dos Quilombos", de Milton Nascimento, dirigido por Luiz Fernando Lobo com turnê no Brasil e em Portugal, entre outros.

"Estou muito feliz, desse encontro com o Miguel [Falabella], dessa oportunidade, dessa confiança. De nos dirigir com toda essa gentileza e generosidade, eu aprendo muito com ele. É um momento muito importante da minha vida, eu estou vivendo a melhor fase, está sendo a mais intensa e a mais repleta de presentes, pessoas importantes, o Jô (Santana) também confiou em mim... Estou realizada", indica Flávia dos Prazeres.

Adriana Lessa, conta que, antes de se tornar atriz, era atleta e que a disciplina do esporte a ajudou muito em sua carreira artística. Ela explica que durante a adolescência vinha muito de Guarulhos para São Paulo e que em uma dessas vindas foi chamada por um amigo para realizar um teste no Antunes Filho.