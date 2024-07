Sobrou até pro Paquetá: entre Bet e Jogo do Bicho, todos querem é apostar

Não tenho a ilusão de que não há problemas, porém o saldo me parece positivo.

Centenas de cidades no mundo convivem com as apostas. É uma forma de lazer e a maioria apenas se diverte.



O exemplo maior é a cidade de Las Vegas, que atrai milhões de turistas, gera emprego e é palco de grandes espetáculos.

Temos o hábito de proibir para todos o que pode ser maléfico para alguns. Acho que mais uma vez a solução esteja na educação.

Temos que preparar a população para sua maioridade, e que ela não dependa de um estado agindo como paizão, dizendo o que se deve ou não fazer.

Lembrando que a legalização das apostas não obrigará ninguém a jogar nada.

Dois amigos conversavam na fila da lotérica: