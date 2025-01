Com vários filmes não óbvios, Oscar 2025 valoriza o risco e o novo

Mikey Madison em cena de 'Anora' Imagem: Divulgação

Nessa esteira da fuga do óbvio e seguro, também temos "Ainda Estou Aqui", indicado a melhor filme, filme internacional e atriz (algo inédito na história). Nesta última categoria, Fernanda Torres se torna a segunda da história a ser indicada por um filme falado em português, contando uma história essencialmente brasileira, mas que tem apelo universal. Mais ousado ainda é Karla Sofía Gascón, que faz história ao se tornar a primeira transsexual a ser indicada a melhor atriz.

Fernanda Torres em cena de "Ainda Estou Aqui" Imagem: Divulgação

Já Demi Moore, do alto de seus 62 anos, faz um retorno triunfal com um filme em que expõe seu corpo e, de certa forma, sua própria vida, pois foi escrutinada recentemente por "estar exagerando nos procedimentos estéticos e envelhecendo mal". É sobre a obsessão pela juventude que "A Substância" trata sem fazer drama, mas caprichando no body horror e inundando a tela de sangue. Pela ousadia, a francesa Coralie Farjeat se tornou a única mulher indicada a melhor direção no Oscar 2025.

Cena de "A Substância", filme do gênero "body horror" dirigido por Coralie Fargeat Imagem: Divulgação

Temos ainda "Flow", uma belíssima animação independente de orçamento minúsculo se comparada aos gigantes da Disney/Pixar e Dreamworks, indicado a melhor filme internacional, pela Letônia, e melhor animação.