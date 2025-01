David Lynch: cineasta das águas profundas e de ideias como peixes bizarros

Não há um que fique indiferente diante de Isabella Rossellini em "Veludo Azul". Ninguém sai ileso de uma sessão de "Mulholland Drive". Há quem esteja até hoje tentando explicar a relação entre Betty (Naomi Watts) e Rita (Laura Harring) e seus sonhos de brilhar em Los Angeles, a cidade dos sonhos e das ilusões.

Para trazer à tona seus peixões, suas ideias e nosso inconsciente coletivo, o mestre do suspense psicológico mergulhou fundo no horror, no surrealismo pós-moderno e investiu sempre em um desenho de som e em trilhas sonoras que funcionam como personagens.

A atmosfera sempre foi crucial em seu cinema. "Twin Peaks " que ele lançou em 2017 no Festival de Cannes, 25 anos depois do original revolucionar o gênero policial na TV, era tão esdrúxulo e surreal que muitos chamaram de impenetrável. Bastava ter mergulhado de olhos fechados e abrir só lá no fundo de uma trama que brinca com nossa noção de tempo e espaço.

Andrei Tarkovski, outro gênio do cinema, também escreveu um livro sobre seu cinema e o processo criativo. "Esculpir o Tempo" trata justamente de como contar histórias, fazer cinema, é esculpir as histórias, ideias e o tempo. Pois Lynch também esculpiu o tempo como poucos. Mais que esculpir, ele bagunçou nossa noção de tempo, de presente, passado, futuro, realidade e sonho (ou pesadelo). "Estrada Perdida" (1997), Lynch brinca até mesmo com a noção de quem somos ao fazer com que o saxofonista Fred (Bill Pullman), depois de ser preso, acusado de matar sua mulher, acorde um dia no corpo de um jovem mecânico.

"História Real", de David Lynch conta a saga de um senhor que dirige quase 400 km a bordo de um corta-gramas Imagem: DivulgaÃ?§Ã?£o

Obviamente que quando queria, Lynch fazia sim filmes mais clássicos, humanistas, como História Real (1999), que conta a história, baseada em fatos reais, de Alvin Straight, um senhor de 73 anos que percorreu quase 400 quilômetros de estrada nos Estados Unidos a bordo de um cortador de gramas para visitar seu irmão que havia tido um derrame. O roteiro do filme é linear como a trajetória de Alvin, mas nem por isso simplista. É honesto e emocionante um dos filmes menos lembrados do cineasta, que com "Homem Elefante" também contou outra história real com simplicidade, mas nem por isso menos sofisticação. "Homem Elefante", que teve oito indicações ao Oscar, incluindo Melhor Diretor, é uma pequena joia.