'Ruptura' volta forte com sua ironia ao bizarro, e real, mundo do trabalho

Para Scott, que vê no papel de Mark o ápice de uma carreira de 30 anos nos palcos e em séries como "Big Little Lies", era importante que seu 'innie" e seu "outie" se sentissem a mesma pessoa, mesmo sem "se conhecerem".

Seria apenas uma espécie de seções diferentes ou metades do mesmo indivíduo. E sim, como Dan disse, sinto que a gente se comporta de forma diferente se estiver em uma festa com um grupo de estranhos em vez de uma festa na casa de seus pais, com pessoas que você conhece sua vida inteira. Então, é como que, em questão de comportamento, todos nós temos alguns perfis de pessoas diferentes que somos. Adam Scott

"Mas no que diz respeito às coisas internas e realmente profundas, há coisas que gostamos de separar e esconder de nós mesmos e não pensar ou não agir, ou o que quer que seja. Portanto, há algo mais profundo com que as pessoas se conectam na série. Eu com certeza sim", acrescenta.

Britt Lower, Adam Scott, John Turturro e Zach Cherry: os "innies' de "Ruptura" em cena "lá fora" na segunda temporada Imagem: Divulgação/ AppleTV+

Dan diz que, no mundo real, conhece pessoas que fazem coisas que no trabalho eles moralmente não fariam em suas vidas pessoais. "Bem, é trabalho, é um negócio. Eu não estou servindo aos meus interesses. Estou atendendo aos interesses da empresa. E isso me permite fazer coisas que eu não faria em outra situação."

"Isso uma coisa muito humana. É um dilema que muitas pessoas têm que pesar e lidar por conta própria. Isso é parte do motivo de as pessoas se conectarem com a série", completa o criador e produtor executivo.