Como 'Ainda Estou Aqui' chegou ao Oscar e o que aprendemos com isso?

Por fim, é preciso o olhar atento e a coragem dos votantes, como foi o caso da imprensa e crítica internacional que premiou Fernanda Torres com o Globo de Ouro. É neste ponto da jornada que estamos agora.

É aqui que estamos quase respondendo a pergunta que surge todo ano: "Mas o que falta para o Brasil ganhar um Oscar?". Além dessa soma de fatores para que a conta dê certo, agora é a hora de reforçar todo o trabalho feito e descrito acima. Mas, mais do que nunca, é preciso um olhar com frescor dos quase 10 mil membros da Academia de Ciências Cinematográficas, que votam no Oscar, espalhados em vários países do mundo.

É preciso ver "Ainda Estou Aqui", avaliar que Demi Moore está impecável em "A Substância" e que, apesar da narrativa adorada por Hollywood de "a vida imita a arte e a atriz dá a volta por cima", Fernanda Torres está sublime com seu sorriso que é mais forte que tudo e sua austeridade que não revela sua dor e nem sua ternura. Mas a dor e a ternura estão ali durante o filme todo. Fernanda ocupa a tela do cinema como nunca.

Que os votantes possam assistir e reassistir ao filme com olhos livres. É importante lembrar que todos esses fatores acima citados são essenciais para uma campanha de sucesso. Mas é crucial não esquecer que, acima de tudo, estamos falando de cinema.

E, como já é um bordão, o Brasil faz o melhor cinema brasileiro do mundo e, com Oscar ou sem Oscar, nos próximos anos, com políticas públicas que incentivem nossa produção, com coproduções com investidores diretos, com outros países, com bons filmes e uma campanha certeira, nosso cinema ainda estará aí, nas telas do mundo e, sobretudo, de seu próprio país.