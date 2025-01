'Baby' é a prova de que existe desejos, amores e famílias possíveis em SP

0:00 / 0:00

É aí que entra o desejo em cena. Há desejo, cuidado e poder na relação dos dois. Talvez haja até mesmo amor. Não necessariamente o amor romântico ideal, mas, sim, como em um bom melodrama, um amor torto, desencontrado, mas palpável. Baby encontra em Ronaldo um porto seguro, mas a relação entre os dois também traz perigos.

Em conversa com Splash, Marcelo Caetano falou de referências como o cinema de Pedro Almodóvar e Wong Kar Wai, dois cineastas que sempre pisaram firme no terreno do melodrama, mas sempre com muito estilo em filmes com atmosferas únicas. "Tem uma frase muito interessante dele (Almodóvar) sobre 'Lei do Desejo' (filme de 1987), que traz dois homens com uma diferença de idade, um diretor de cinema e um ator. E perguntaram para ele o que é a lei do desejo. Ele falou: 'A lei do desejo é que dois corpos que se encontram nem sempre vão se amar no mesmo momento, na mesma hora, no mesmo lugar'."

João Pedro Marianio (Baby) e Ricardo Teodoro (Ronaldo) em cena do filme "Baby", de Marcelo Caetano Imagem: Divulgação

É esse desencontro que também une Ronaldo e Baby. Eles se encontram, amam-se a seu modo e se desejam, mas não necessariamente juntos. "Então pode ser que eles se amem no início e um deixe de amar quando o outro começa a amar. E eu achei bonito. A lei do desejo talvez seja isso. Talvez exista o amor ali, exista intensidade, exista desejo. Mas desencontrou, temporalmente desencontrou", completou Caetano.