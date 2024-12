'O Auto da Compadecida 2': nostálgico, mas atento ao Brasil de hoje

"São palhaços, são dois seres muito puros. E acho que é por isso que conecta com tanta gente. Com criança, principalmente, que adora ver o filme, imitar e dublar a gente. E eles fazem no almoço de domingo com a família. Então, o jeito que fui fazer o Chico' foi com o mesmo prazer lúdico e simples de uma criança que vai brincar de ser João Grilo", completou a dupla, que também se reencontra com o projeto. Salvo algumas participações em projetos em que não contracenavam muito, " O Auto 2" é onde os atores se encontram de fato, em cena e fora dela.

A essência do brasileiro que Suassuna captou de forma genial está em cada cena em que Chicó e João Grilo se encontram. " Para manter um povo trabalhando em situação de quase escravo, pra você poder pagar muito mal ao povo durante muito tempo, tem de infantilizar esse povo. Senão, você não consegue o domínio. A gente ainda sente isso no Brasil. A maioria de nós ainda ganha a vida uma vez por dia. A cada dia que acorda, ganha a vida direta. Isso faz você infantil. Isso faz você refém, né? É a identificação imediata. E é o palhaço sempre vai ser uma criança com defeitos. É uma criança não só no seu lado fofo, encantador, mas é uma criança com defeitos", ponderou Matheus.

"Um é mentiroso, pouco sensual, de uma outra moral ou outra é amoral. Entendeu? O outro não respeita padre, não respeita freira não respeita patrão. E o palhaço tem que ser infantil e mostrar um defeito para que possa fazer a catarse. Todo mundo se identifica e também se refugia. Palhaço então... é tão escandalosamente encantador e é tão defeituoso", completou.

Taís Araújo interpreta Nossa Senhora em "O Auto da Compadecida 2" Imagem: Laura Campanella

A humanidade cativante de Chicó e João Grilo dá o grão do real a um. aspecto que, tanto na literatura quanto no cinema, poderia ficar em segundo plano. E nesta nova versão os coadjuvantes também trazer nuances. Rosinha (Cavendish), por exemplo, ainda que, como diz a atriz, está longe de seu grande amor por muito tempo (ela também sumiu depois do final do primeiro filme), é uma mulher independente, que se garante e não entra em competição com outra mulher por bobagem. É a cara da mulher contemporânea, sem forçar a barra.

Já Taís Araújo é, como Nossa Senhora, uma das faces de Maria. A transição de mestra Fernanda Montenegro para Taís é bem resolvida e natural na trama, mais uma vez provando que é possível atualizar um clássico, mesmo com nostalgia, mas sem perder o olhar para o futuro.