Trauma, violência: 'As Polacas' expõe exploração sexual de judias no Brasil

Após a Primeira Guerra Mundial, centenas de imigrantes, muitos do Leste Europeu, aportaram no Brasil em busca de uma vida melhor. Desses, centenas de mulheres judias eram enganadas e, em vez de condições dignas de vida, elas encontravam redes de exploração que as obrigavam a se prostituírem. Em troca, recebiam o mínimo para sobreviver, o julgamento de sua própria comunidade e o estigma de "polacas", em referência ao país de onde muitas vinham.

É a história de uma delas, Rebeca, que é contada em "As Polacas", dirigido por João Jardim e com produção de Iafa Britz, da Migdal Filmes. Fugindo da perseguição aos judeus, dos horrores da guerra e da fome na Europa, a polonesa, vivida por Valentina Herszage, chega ao Rio de Janeiro com o filho pequeno pronta para reencontrar o marido, que viajou antes para preparar o terreno.

Aqui, descobre que ele morreu e cai na lábia do ardiloso Tzvi (Caco Ciocler), que praticamente rouba a criança dela, a força a trabalhar no prostíbulo dele e restringe suas visitas ao próprio filho. Violento, ele conta com a conivência e a corrupção da polícia local para manter seu negócio. Mas Rebeca conhece outras mulheres no bordel e faz aliadas cruciais para conseguir a liberdade e lutar por justiça.