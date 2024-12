Nostálgico sem negar o futuro, 'A Última Sessão' é carta de amor ao cinema

O menino tem somente nove anos, vive em uma casa modesta com a família que, ainda que pertença à casta mais alta, os brâmane, perdeu tudo em uma questão de herança e tem de viver com o dinheiro que o pai ganha preparando chai na estação de trem para os passageiros que chegam e vão durante as paradas.

É Samay quem vende o chá com carisma e simpatia. Duas características, somadas a uma boa dose de rebeldia, que ele usa para enfrentar o pai que considera que cinema não é digno de sua casta e encarar a falta de dinheiro. A astúcia, ele usa também para conseguir assistir aos filmes que passam no cinema da cidade vizinha, onde ele estuda, ficando amigo do projecionista, que o deixa ver as sessões em troca da marmita ("a melhor do mundo") que a mãe do garoto prepara todos os dias.

Fábula com os pés no chão, inspirada na própria infância de Pan Nali, "A Última Sessão" foi indicado da Índia ao Oscar 2023, mas, infelizmente, não avançou na competição. Talvez porque quem o assistiu parou na sinopse e confundiu um filme cheio de camadas com "mais um filme nostálgico sobre cinema".

Engana também quem pensa que se trata de um filme saudosista que emula filmes como "Cinema Paradiso", de Giuseppe Tornatore, somente pelo prazer da nostalgia e que usa a Índia como um cenário novo para uma velha história. "A Última Sessão" não nega o prazer e quão indelével da memória é a descoberta do cinema, de seu poder de trazer um mundo para dentro de uma sala escura, em uma experiência que é ao mesmo tempo coletiva e profundamente individual.

Porém, Nalin tampouco nega os avanços que chegam com o advento do cinema digital em uma Índia que se transforma e em que a modernização passa por cima das tradições com a mesma velocidade com que o trem vai passar pela vila de Samay, onde o novo trem não vai mais parar.