Efeitos visuais de 'Senna' garantem veracidade e emoção a cenas marcantes

"Definitivamente, eu não posso me considerar a pessoa mais importante do set, mas é legal entrar no set e todo mundo olhar e falar: 'Olha o cara do VFX (efeitos visuais).' Eu fiz umas marcas, mas até parei de fazer, toda vez que alguém virava pra mim e falava assim: 'Isso resolve em VFX. É fácil de resolver em VFX'", comentou Marcelo Siqueira, que liderou a equipe de VFX de "Senna", em conversa com a imprensa que visitou o set da série durante um dia de filmagem no autódromo de Buenos Aires, em julho de 2023.

Realmente, nem tudo se resolve com efeitos especiais, mas no caso de "Senna" muito da série se construiu graças ao VFX e ao casamento perfeito dos efeitos especiais com a direção no set do que foi chamado de Unidade de Performance. Basicamente, enquanto o diretor e showrunner Vicente Amorim e a diretora Júlia Rezende dirigiam a unidade principal da série, mais focada nas cenas dramáticas, Marcelo Siqueira e o também brasileiro Rodrigo Monte (parceiro de Amorim em trabalhos como a série "Da Ponte pra Lá") se uniram a Cory Geryak (que assina a direção de fotografia de grandes trabalhos como " Missão Impossível" e "Ford vs. Ferrari") para dirigir a segunda unidade da série, que basicamente compreendia todas as cenas de pista, carros, corridas, disputas e afins, a "unidade de performance".

Agora, que "Senna" já estreou e o público de todo o mundo pode finalmente conferir o resultado de mais de uma década de trabalho dos produtores Caio Gullane e Fabiano Gullane, cuja parceria com a Netflix foi crucial para a realização de um projeto ambicioso como esse, um ponto é unânime: a série é impecável tecnicamente e as cenas de corrida não só são eletrizantes dramaticamente como perfeitas ao transmitirem a emoção de cada ultrapassagem, a frustração de cada prova perdida, a tensão de cada largada. Em "Senna", ação e drama não andam, correm, quase voam, juntos, em uma simbiose rara de se ver quando se trata de séries ou filmes sobre automobilismo.