Réplicas e adrenalina: Os segredos por trás das corridas de Senna na série

Cena dos bastidores de 'Senna' Imagem: Divulgação/Netflix

Além de réplicas perfeitas, os carros funcionam bem e tinham um nível de segurança crucial para as filmagens, em que andariam em torno de 80 km/h. "Com todas as conversas com o pessoal da Gullane e todos os profissionais, fomos entendendo que precisávamos de uma velocidade moderada. Isso nos permitiu avançar com algumas ideias muito simples que, por sua vez, jogam a favor para o que é o ritmo de uma filmagem, muito diferente das competições", diz Luciano.

Por diferente, entenda-se fazer cerca de 40 largadas por dia de filmagem, e estar na pista por muito mais que as duas horas de uma prova ou de treinos e dias de classificação. "Fizemos um Guinness record de largada. Incrível! Isso foi graças à simplicidade que encontramos no design, que é um pouco o DNA de Tulio neste tipo de trabalho", completa o piloto.

Se com as réplicas o trabalho foi sendo ajustado, para as tomadas que captam justamente os carros era necessário ter o chamado "camera car", em que uma câmera acoplada acompanha os veículos. O veículo permitiu seguir de perto e registrar a minúcias de cada manobras e ultrapassagens nas pistas.

"Os F1 que fabricamos são dinâmicos. Ou seja, eles mudam. Hoje uma McLaren era do campeonato de 1988. E amanhã pode ser de 1989. Já da Fórmula Ford são quatro carros, da Fórmula 3 são dois carros e o restante os F1", explica Luciano. "O que muda um pouco nos F1 são suas carrocerias e designs, que vão se adaptando", completa ele, que não soube especificar o valor de cada veículo, uma vez que o projeto teve um orçamento geral e não houve um cálculo para cada carro.

Fato é que o valor é realmente imensurável e as réplicas produzidas pelos Crespi estão com a Netflix e sendo expostas em eventos da série. Na terça (26) passada, na première para convidados de "Senna", que contou com a presença da família, do elenco, além dos diretores Vicente Amorim e Júlia Rezende e dos produtores Caio Gullane e Fabiano Gullane, uma réplica da McLaren era exibida em frente ao Auditório do Ibirapuera, onde o evento foi realizado, e outra no saguão, casando perfeitamente com as curvas da rampa vermelha de acesso à sala do projeto de Oscar Niemeyer.