'Ruptura' lota palco da CCXP e prova que séries estranhas também são pop

"Eu criei esta série quando tinha um emprego e estava insatisfeito com ele. Alguém aí se identifica?", perguntou Dan Erickson , criador de "Ruptura" diante de uma plateia de 3.000 pessoas que lotaram o palco Thunder da CCXP 24 neste sábado (7).

A resposta do público foi tão efusiva e barulhenta que se chega a pensar se o brasileiro, um dos maiores fãs da série da AppleTV+, também não é um dos profissionais mais infelizes com seu trabalho.

Ironias à parte, a identificação que a estranha, mas genial, "Ruptura" provoca passa pela habilidade do roteiro tratar das bizarrices que toda empresa e/ou corporação inventa como regras de trabalho, manual, dinâmica, segredos sobre processos, jogos de poder e tudo mais que transforma qualquer trabalho em uma espécie de Big Brother do mal (se é que existe a versão "do bem").