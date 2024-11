Diretores de 'Senna' fazem 'thriller íntimo' e mostram piloto além da pista

Também mostra sua personalidade obstinada e as tantas polêmicas que comprou com poderosos da Fórmula 1 em sua obsessão por se tornar um grande campeão, além de sua luta por um campeonato que primasse pela competição nas pistas e não pela politicagem fora delas.

"Existia uma infinitude de materiais, livros, séries, documentários que já se debruçaram sobre o Senna e sobre a trajetória profissional dele. E como é que a gente poderia fazer para encontrar uma perspectiva, um ponto de vista original?", declarou Júlia Rezende em uma conversa com jornalistas brasileiros e internacionais durante as filmagens no autódromo de Buenos Aires, no final de julho de 2023.

Na ocasião, foram rodadas cenas de pista, mais tensas, quando Senna, já na McLaren, tentava ultrapassagens. Fora das pistas, nos boxes, o ator francês Arnaud Viard, na pele do polêmico Jean-Marie Balestre, era cercado por um grupo de jornalistas.

Um dos repórteres tem importância crucial para a condução da trama: Laura (Kaya Scodelario), filha de pai inglês e mãe brasileira, que acompanha a carreira do brasileiro desde sua estreia no exterior, na Fórmula Ford 1600, em 1981, na Inglaterra, e com quem ele tem diálogos que vão pontuando cada momento de sua vida.

Takes dos olhos de Gabriel Leone passam a emoção e a tensão que Senna viveu Imagem: Alan Roskyn/Netflix

Vale lembrar que Balestre foi presidente da Fisa (Federação Internacional de Esporte Automobilístico) de 1979 a 1991 e da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) de 1986 e 1993. O francês se tornou famoso entre os brasileiros principalmente porque foi o responsável pela desclassificação de Senna no Grande Prêmio do Japão de 1989, quando o brasileiro tentava o bicampeonato e se chocou com o carro de Prost.