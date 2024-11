Neymar elogia comida de Bruna Biancardi: 'Pronta para o Masterchef'

Bruna e Neymar estão morando na Arábia Saudita desde que Neymar foi contratado no time árabe Al-Hilal —o contrato vai até o meio do ano que vem. O casal reatou o namoro no meio deste ano, após polêmicas envolvendo o jogador.

A influenciadora e o jogador são pais de Mavie, de 1 ano. Neymar tem mais dois filhos: Davi Lucca, de 13 anos, com Carol Dantas, e Helena, filha de Amanda Kimberlly.

O casal é estrela de campanhas publicitárias na Arábia Saudita. Bruna Biancardi e Neymar já estrelaram campanhas de perfumes que apareceram em diversos shoppings do país árabe.