Frejat reclama após som cortado em abertura de Lenny Kravitz: 'Indignado'

O cantor Frejat desabafou nas redes sociais após ter tido o seu som cortado durante o show de abertura da apresentação de Lenny Kravitz, em São Paulo, no último sábado (23).

O que aconteceu

O cantor compartilhou uma nota em suas redes sociais após o ocorrido. "Indignado com o desrespeito que sofri ontem no fim do meu show de abertura da apresentação de Lenny Kravitz no Allianz."