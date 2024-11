Carol Dieckmann mostra encontro com mulher que foi o neném de Bebê a Bordo

Com autorização da colega de trabalho, Carol falou sobre o trabalho que revelou Beatriz — que, apesar do sucesso da trama, não voltou a fazer novelas. "Bebê a Bordo" está disponível no catálogo da Globoplay.

"A Bia, que vem a ser a minha anja, foi aquela bebêzinha de Bebê a Bordo. Agora eu vou pegar na internet uma foto dela e vou colocar naquela bolinha aqui (nos stories), pra vocês poderem comparar, ver se ela está mais bonita", brincou Dieckmann, compartilhando uma imagem de Bia durante a novela.

Nos posts, ela não chegou a mencionar o projeto em que as duas estão trabalhando, mas há uma semana a atriz comemorou o início das gravações de "(Des)Controle", dirigido por Rosane Svartman.