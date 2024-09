Com Daniel Craig, 'Queer' é sobre paixão e fragilidade, mais que sexo

Muito mais que um filme para chocar ao trazer o símbolo da masculinidade contemporânea Daniel "James Bond" Craig em um papel homossexual protagonizando cenas tórridas de sexo, "Queer" é um filme sobre o quão patético e frágil se pode estar ao se perceber perdidamente apaixonado. Em vez de se colocar no lugar de defesa, de medo e rejeição de um sentimento que passa a reger a vida, deixar-se ser, como diria Fernando Pessoas, ridículo, assim como todas as cartas de amor.

Esta foi a intenção do diretor Luca Guadagnino ao transpor a história de "Queer" para o cinema.