Globo erra feio ao ignorar samba e pagode em Estrela da Casa

Foi uma falta de respeito com um dos gêneros musicais mais importantes, característicos e populares do momentos. O pagode e o samba foram ignorados pelo Estrela da Casa, que começa com o pé esquerdo, pisando no Brasil Chico Barney

Chico salienta que não se trata de um caso isolado, pois o The Voice nunca teve pagodeiros entre seus jurados. "Só o Mumuzinho, e durante um período curto", avaliou. "Tá todo mundo atrás do pagode, menos a Globo, que vira as costas em um momento que ele é a música mais democrática do Brasil. Fiquei apavorado".

Estrela da Casa é 'BBB do segundo semestre'

Lucas Pasin, que visitou a casa do reality, contou que a Globo tem demonstrado uma grande dedicação e investimento no novo reality, que soa como um "BBB do segundo semestre". "Estão apostando muito, porque não querem um programa de uma temporada só", diz.

A Globo está se apegando muito ao sucesso do BBB para fazer o novo reality "bombar", avalia ele. "O próprio Boninho assumiu isso: que usa estratégias do BBB".