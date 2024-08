Após derrubar telefonia, 'Fantasia' volta para disputar com Olimpíada

O SBT lançou oficialmente sua nova plataforma de streaming, o +SBT. Além da programação atual da emissora e algumas produções exclusivas, parte relevante do espetacular acervo da emissora está disponível ao público.

Quem navegar pelo canal +saudade poderá prestigiar clássicos como o programa da Hebe Camargo, o inesquecível Viva a Noite de Gugu Liberato, a TV Animal, episódios há muito perdidos do Domingo Legal e uma miríade de outras atrações.

Chama a atenção também o retorno de Fantasia, um petardo à frente do tempo que já apostava no engajamento do telespectador no distante ano de 1997. Algumas de suas encarnações iniciais estão disponíveis, incluindo a era apresentada por Carla Perez, na época recém-saída do É o Tchan.