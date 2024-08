Jogos Olímpicos consagram Everaldo Marques na Globo

Sua celebrada parceria com Geninho, comentarista de skate, já pode ser considerada uma das mais espetaculares atrações da TV nesses últimos anos. Estou com saudades de acordar ouvindo o célebre "own, Evê" a cada manobra dos atletas.

Estudioso e interessado, Everaldo se preocupa bastante em traduzir as regras e listar os feitos tanto dos brasileiros quanto dos adversários em qualquer modalidade. A maneira habilidosa como conduziu as finais modorrentas do surfe no horário nobre da emissora foi histórica.

Não é por acaso que ele consegue agradar tanto o público leigo quanto os especialistas. Desde os tempos em que era a voz da NFL na ESPN brasileira, sempre foi capaz de abrir pontos de entrada para os telespectadores incautos e também fomentar uma base de fãs entre os entusiastas.

Com a performance olímpica nos jogos de Paris, acredito que Everaldo esteja plenamente credenciado para se firmar cada vez mais como um dos principais talentos da cobertura esportiva da TV aberta.

Considero ele e a ótima Natália Lara os grandes destaques da narração do evento na Globo até aqui. Junto com eles, incluo também a condução igualmente calorosa, divertida e informativa de Felipe Andreoli no irregular programa Volta Olímpica.

