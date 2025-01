Escultura surreal imortaliza genialidade de David Lynch, morto aos 78 anos

Tem gênios que só conseguem ser homenageados após a morte. Alguns têm a sorte de serem eternizados em vida. David Lynch, que morreu aos 78 anos na quinta passada (16), tem uma filmografia impecável que persistirá como seu grande legado.

Muitas homenagens podem ser vistas em comentários de fãs, amigos e pessoas que trabalharam com ele após a confirmação da morte do cineasta. Com ele em vida, uma homenagem se destaca em Santa Mônica, Califórnia, no condado de Los Angeles, em um formato que faz jus às obras do diretor.

Escultura de David Lynch por David Černý Imagem: Reprodução redes sociais

O lugar-comum de que os filmes de David Lynch fazem virar a cabeça é literal nessa escultura do artista tcheco David Cerný. A peça de 6 metros de metal é uma reprodução da cabeça do diretor dividida em camadas horizontais que se mexem de forma aleatória nessa escultura animada.