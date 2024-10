Ciclovia do Rio Pinheiros ganha mural com elementos da natureza local

O Rio Pinheiros e seu entorno estão passando por uma reformulação nos últimos anos. De uma roda gigante a uma ciclovia, a região vem se renovando e ganhando uma nova cara - algo impensável para quem cresceu vendo o rio virando notícia só pela poluição e enchentes. A última novidade vem em forma de arte urbana assinada pela artista Bianca Habib.

Trabalho de Bianca Habib Imagem: Divulgação

"Via e vida compartilhadas na cidade" é o nome do mural de 170m² com previsão de entrega para o fim deste mês. A artista está realizando sua obra em frente à ciclovia do Rio Pinheiros, pegando elementos da natureza que já foram mais abundantes ali. De pássaros a capivaras, os animais representados levam à reflexão sobre a vida urbana e nossa interação com os animais nativos que foram perdendo espaço para a cidade.

Bianca Habib realizando um de seus trabalhos Imagem: Divulgação

Através de elementos gráficos, reproduzidos pela técnica de estêncil, o mural apresenta ao público questões que são relevantes ao trabalho de Bianca. Para além dos animais, a artista compõe o espaço com palavras e representações da cidade, fazendo perguntas provocativas para quem anda por este espaço, que até pouco tempo era somente das capivaras e aves. Seu trabalho joga luz aos lugares frequentados por esses seres que transitam pela cidade por caminhos diferentes dos nossos e a percebem de outra forma.